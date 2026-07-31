Nastavak paklenih vrućina, danas blizu 40 stepeni: Evo kakvo vreme će biti do kraja jula

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Nastavak paklenih vrućina, danas blizu 40 stepeni: Evo kakvo vreme će biti do kraja jula

Prema vremenskoj prognozi za petak 31. jul 2026. godine, biće svežije rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 17 do 22 stepena uz slabije lokalne pljuskove tokom dana.

Maksimalna dnevna od 23 do 36 stepeni. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje u toku prepodneva. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 36 stepeni. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije i izolovane pljuskove sa grmljavinom, dok se u toku popodneva očekuje slabije nevreme u pojedinim delovima. Prema vremenskoj prognozi za subotu 1. avgust, biće pretežno
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