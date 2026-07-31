Snima se nastavak filma "Sam u kući": Pravi Kevin Mekalister se vraća posle 34 godine, očekuje nas neviđeni obrt

Mondo pre 14 minuta  |  Dragana Tomašević
Snima se nastavak filma "Sam u kući": Pravi Kevin Mekalister se vraća posle 34 godine, očekuje nas neviđeni obrt

Studio Dizni je u ranim fazama razvoja novog filma iz kultne franšize "Sam u kući" i to sa legendarnim Makolijem Kalkinom ponovo u glavnoj ulozi.

Ovo bi bio prvi put posle više od tri decenije da se Makoli Kalkin vraća ulozi Kevina Mekalistera, koja ga je lansirala u zvezde u originalnim filmovima "Sam u kući" iz 1990. i 1992. godine. Za razliku od dosadašnjih nastavaka i pokušaja oživljavanja franšize (poput filma Home Sweet Home Alone iz 2021. godine koji nije oduševio publiku), novi projekat se zasniva na originalnoj ideji samog Makolija Kalkina, kojom je studio navodno potpuno oduševljen. Priča donosi
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