"Tada nas je Bog spasio Zvezde i Deja": Franko Barezi do poslednjeg dana pamtio haos u Beogradu

Tužne vesti došle su iz Italije gde je u 66. godini preminuo legendarni štoper i kapiten Milana Franko Barezi.

Jedan od najlegendarnijih fudbalera u istoriji MIlana i reprezentacije Italije celu karijeru proveo je u Milanu, a zauvek se sećao čuvene magle koja je u Beogradu od "rosonera" napravila veliki klub. Franko Barezi je te 1988. godine bio kapiten Milana i činio je strašnu odbranu sa Tasotijem, Maldinijem i Kostakurtom. Tog 9. nocembra 1988. godine Crvena zvezde je na "Marakani" dočekala Milan u nokaut fazi Lige šampiona. Posle gola Dragana Stojkovića Piksija za 1:1 u