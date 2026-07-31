Toplotni talas i niski vodostaji pritiskaju energetiku: Macut pozvao na štednju struje

Morava info pre 7 sati  |  Morava info
Toplotni talas i niski vodostaji pritiskaju energetiku: Macut pozvao na štednju struje

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas da je situacija u energetskom sistemu zemlje pod kontrolom, ali je upozorio da dugotrajan toplotni talas, niski vodostaji i povećana potrošnja električne energije predstavljaju ozbiljan izazov u narednom periodu.

Macut je poručio da Srbija trenutno ima dovoljno električne energije, dok “Elektroprivreda Srbije“, “Elektromreža Srbije“ i resorno ministarstvo svakodnevno prate stanje i preduzimaju neophodne mere kako bi snabdevanje bilo stabilno. Prema njegovim rečima, posebno su otežani uslovi za rad hidroelektrana zbog smanjenih dotoka vode, što dodatno utiče na proizvodnju električne energije. On je istakao da će narednih dvadesetak dana biti od posebnog značaja i apelovao
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