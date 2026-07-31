BIRODI: ODIHR u izveštaju prećutao činjenicu da je Vučić sa pozicije predsednika bio aktivni učesnik kampanje za lokalne izbore

N1 Info pre 3 sata  |  FoNet
BIRODI: ODIHR u izveštaju prećutao činjenicu da je Vučić sa pozicije predsednika bio aktivni učesnik kampanje za lokalne izbore…

Biro za društvena istraživanja (Birodi) ocenio je danas da je Kancelarija OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) u izveštaju prećutala činjenicu da je Aleksandar Vučić sa pozicije predsednika Srbije bio aktivni učesnik kampanje za lokalne izbore u 2025. i 2026. godini.

U saopštenju Birodi navodi da je ODIHR u novom izveštaju Misije za procenu potreba za očekivane prevremene izbore 2026. godine konstatovao da Vučić nastavlja da ima "centralnu ulogu u političkom životu zemlje", ali nije istakao njegovo postupanje u kontekstu prve prioritetne preporuke ODIHR iz 2024. godine o jasnom razdvajanju države i političke partije. Kako je Birodi naveo, Vučić je za lokalne izbore dao svoje ime izbornoj listi Srpske napredne stranke (SNS),
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