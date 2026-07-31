Fon der Lajen: Situacija sa migrantima u Seuti neprihvatljiva, opasni prelasci granica moraju da prestanu

Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen izjavila je da je situacija sa migrantima u španskoj teritoriji Seuti pored Maroka "neprihvatljiva", kao i da komesari i Vlade dve zemlje rade na njenom smirivanju. "Slike koje stižu iz Seute su neprihvatljive", rekla je Fon der Lajen, prenosi britanski list Gardijan.

Predsednica EK je navela da "opasni prelasci" granica moraju da prestanu, a da "mreže krijumčara moraju biti razbijene". "Ne možemo dozvoliti nikome da dođe u našu Uniju, a da se ne pridržava naših pravila", izjavila je ona i dodala da povratak migranata mora da bude "brz i u skladu sa našim (EU) pravilima". Fon der Lajen je, kako je navela, angažovala evropske komesare za migracije Magnusa Brunera i Mediteran Dubravku Šuicu da pomognu u regulisanju tokova