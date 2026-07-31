(FOTO) Oko 60.000 ljudi iz Maroka upalo u špansku eksklavu Seutu, najmanje 34 osobe poginule

Oko 60.000 migranata je u poslednja 24 sata iz Maroka je nadajući se da će tako stići u Evropu upalo u grad Seutu, malu špansku eksklavu na severu Afrike, saopštile su tamošnje vlasti, dodajući i da su najmanje 34 osobe poginule.

Kako navodi agencija AP, 60.000 je 70 odsto uobičajenog broja stanovnika tog grada. "Situacija kroz koju prolazi Seuta apsolutno je neodrživa”, rekao je gradonačenik Seute Huan Hesus Vivas. REUTERS/Jon Nazca REUTERS/Jon Nazca REUTERS/Jon Nazca REUTERS/Jon Nazca Kriza na granici eskalirala je juče a sukobi snaga bezbednosti i migranata na marokanskoj strani granice nastavili su se i danas. Španski premijer Pedro Sančes je danas, tokom posete Seuti, osudio probijanje