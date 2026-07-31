Krivična prijava protiv 37-godišnjaka zbog sumnje da je polno uznemiravao maloletnice

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi podneće danas krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi protiv M.

B. (37) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje. Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, sumnja se da je M. B. neprimereno dodirivao maloletnice dok je prolazio pored njih u svom automobilu. Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu, saopštio je MUP.