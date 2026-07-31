Na današnji dan, 31. jul: Poginuo Antoan de Sent Egziperi, rođena Džoan Rouling...

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan, 31. jul: Poginuo Antoan de Sent Egziperi, rođena Džoan Rouling...
Na današnji dan dogodilo se: 1498. Španski moreplovac Kristofer Kolumbo je na trećem putovanju u "Novi svet" otkrio ostrvo koje je nazvao Trinidad. 1556. Umro je španski oficir i sveštenik Ignasio de Lojola, osnivač katoličkog jezuitskog reda 1534. Sastavio je "ustav" jezuitskog reda i priručnik pod nazivom "Duhovne vežbe za vladavinu nad samim sobom". 1648. U borbi s Turcima poginuo je proslavljeni junak iz Ravnih Kotara Vuk Mandušić koji je, uz Stojana Jankovića
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