Raste broj i domaćih i stranih turista: U junu od stranih gostiju najbrojniji Rusi i Turci

N1 Info pre 14 minuta  |  Beta
Raste broj i domaćih i stranih turista: U junu od stranih gostiju najbrojniji Rusi i Turci

U Srbiji je u junu ove godine registrovano 400.022 turista, što je 1,7 odsto više nego juna 2025, a registrovano je oko 1,1 milion noćenja, odnosno dva odsto više nego u junu 2025. godine, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Najviše stranih turista bilo je iz Rusije i Turske. Broj stranih gostiju (218.434) bio je 0,4 odsto veći nego u junu 2025, dok je domaćih turista bilo 181.588, odnosno 3,4 odsto više nego u isto vreme prošle godine. Domaći turisti su u junu ostvarili ukupno 601.068 noćenja ili 0,9 odsto više nego u isto vreme 2025, a broj noćenja stranih turista (540.641) bio je veći za 3,3 odsto nego u junu 2025. Najposećenije banje u junu bile su Vrnjačka Banja, Sokobanja, Banja
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