Tramp: Izrael veoma srećan zbog sporazuma o potpunom razoružanju Hamasa

N1 Info pre 3 sata  |  FoNet
Tramp: Izrael veoma srećan zbog sporazuma o potpunom razoružanju Hamasa

Američki predsednik Donald Tramp je danas izjavio da je Izrael “veoma srećan” zbog sporazuma o potpunom razoružanju Hamasa i drugih palestinskih organizacija u Pojasu Gaze. “Izrael nam je pomogao i bili su jako dobri.

Da li će biti uspona i padova? Situacija je tamo vrlo kompleksna”, rekao je Tramp. On je izjavio da niko nije mislio da je moguće razoružati Hamas, javlja Rojters. “To je veliki korak za Bliski Istok i ljudi su zaista impresionirani i iznenađeni”, rekao je Tramp. On je najavio da će se sporazum odvijati u fazama, uz povlačenje izraelskih snaga, sprovođenje razoružanja, saradnju Međunarodnih stabilizacionih snaga sa novim palestinskim snagama, kako bi se osigurala
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