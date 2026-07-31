Tramp: Izrael veoma srećan zbog sporazuma o potpunom razoružanju Hamasa

Američki predsednik Donald Tramp je danas izjavio da je Izrael “veoma srećan” zbog sporazuma o potpunom razoružanju Hamasa i drugih palestinskih organizacija u Pojasu Gaze. “Izrael nam je pomogao i bili su jako dobri.

Da li će biti uspona i padova? Situacija je tamo vrlo kompleksna”, rekao je Tramp. On je izjavio da niko nije mislio da je moguće razoružati Hamas, javlja Rojters. “To je veliki korak za Bliski Istok i ljudi su zaista impresionirani i iznenađeni”, rekao je Tramp. On je najavio da će se sporazum odvijati u fazama, uz povlačenje izraelskih snaga, sprovođenje razoružanja, saradnju Međunarodnih stabilizacionih snaga sa novim palestinskim snagama, kako bi se osigurala