Istorijski niski vodostaj Dunava izazvao probleme širom Srbije

Naslovi.ai pre 1 sat
Istorijski niski vodostaj Dunava izazvao probleme širom Srbije

Nivo Dunava na ulazu u Srbiju pao na minus 136 centimetara, dok je u delu od Bezdana do Slankamena zabeležen minus od 139 centimetara.

Nivo Dunava na ulaznom profilu u Srbiju dostigao je novi negativni rekord i spušten je na minus 136 centimetara, dok je u delu od Bezdana do Slankamena zabeležen minus od 139 centimetara. Zbog suše, vanredna situacija proglašena je u Somboru, Kuli i Vrbasu, a rad pojedinih crpnih stanica je obustavljen. BBC News Insajder RTS NIN Nedeljnik Vreme

Ekstremno niska reka ugrožava plovidbu, poljoprivredno navodnjavanje, rečni ekosistem i proizvodnju električne energije u hidroelektranama poput Đerdapa, dok nadležni najavljuju hitne radove na produbljivanju kanala. Euronews RTV Blic Telegraf Dnevnik

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Dunav na ulazu u Srbiju spušten na minus 136 centimetara, novi negativni rekord

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