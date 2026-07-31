Istorijski sporazum o razoružanju Hamasa u Gazi

Naslovi.ai pre 1 sat

Predsednik SAD Donald Tramp saopštio da je postignut dogovor o potpunom razoružanju naoružanih grupa u Pojasu Gaze

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da je Odbor za mir postigao sporazum o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoružanih grupa u Pojasu Gaze, ocenivši ga kao istorijski korak ka trajnom miru. Visoki zvaničnici Hamasa potvrdili su prihvatanje akcionog plana koji predviđa postepeno povlačenje izraelskih snaga, uspostavljanje nove palestinske vlade i primirje. BBC News Beta N1 Info Danas Insajder Radio 021