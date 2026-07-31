Masovna migrantska kriza u Seuti: Desetine hiljada ljudi prešlo granicu

Naslovi.ai pre 32 minuta
Masovna migrantska kriza u Seuti: Desetine hiljada ljudi prešlo granicu

Španija poslala vojsku u Seutu nakon što je oko 49.000 migranata ušlo iz Maroka, uz desetine stradalih i oštre reakcije evropskih zvaničnika.

Oko 60.000 migranata ušlo je iz Maroka u špansku enklavu Seutu, što predstavlja oko 70 odsto uobičajenog stanovništva grada, a broj stradalih porastao je na najmanje 34. Gradonačelnik je situaciju ocenio neodrživom, dok je premijer Pedro Sančez poručio da je reč o kršenju teritorijalnog integriteta. Beta BBC News Danas Insajder Politika

Nemački kancelar Fridrih Merc pozvao je Španiju i Maroko da preduzmu hitne mere za suzbijanje ilegalnih migracija. Istovremeno, italijanski i finski zvaničnici zatražili su da se Španija isključi iz Šengenskog prostora, dok je Francuska pojačala granične kontrole. Politika Danas Insajder Politika

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