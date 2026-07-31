Produžena licenca OFAC-a za NIS i MOL do 28. avgusta

Naslovi.ai pre 1 sat
Produžena licenca OFAC-a za NIS i MOL do 28. avgusta

Američka administracija produžila operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije, MOL-u i JANAF-u do kraja avgusta.

Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta, čime je omogućen nesmetan nastavak rada i prerada sirove nafte. Resorna ministarka Dubravka Đedović Handanović potvrdila je ovu odluku i istakla da ona obezbeđuje stabilnost snabdevanja, iako dugotrajna neizvesnost i dalje utiče na energetski sektor. N1 Info Insajder BBC News RTS

Pored licence za NIS, odobrenje od američkih vlasti dobila je i mađarska kompanija MOL za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela sa Gaspromnjeftom, kao i JANAF za isporuku i transport nafte. Telegraf Blic Euronews

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