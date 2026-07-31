Srbiju zahvatio jak i dugotrajan toplotni talas, temperature idu do 40 stepeni

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RHMZ izdao upozorenje na ekstremne vrućine koje će trajati tokom prve dekade avgusta, a vrhunac se očekuje sredinom sledeće nedelje.

Srbiju je zahvatio snažan i dugotrajan toplotni talas sa temperaturama koje danas već u 13 časova dostižu do 37 stepeni u Somboru, dok je u Beogradu izmereno 36 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da će vrelo vreme potrajati tokom cele prve dekade avgusta, a vrhunac toplotnog udara očekuje se između 5. i 8. avgusta. N1 Info Dnevnik Euronews RTS

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da ekstremne temperature stvaraju nepovoljan uticaj na javno zdravlje i mogu dovesti do toplotnog stresa. Nadležni savetuju oprez, naročito za hronične bolesnike i radnike na otvorenom. N1 Info Insajder Ozon