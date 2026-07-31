Vučić: Narednih dana očekujem finalizaciju dogovora oko NIS-a, razgovaraću sa Putinom i Mađarom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da u narednim danima očekuje finalizaciju dogovora oko prodaje ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) mađarskoj kompaniji „MOL“ i dodao da će o tome verovatno razgovarati sa ruskim predsednikom i mađarskim premijerom, Vladimirom Putinom i Peterom Mađarom. „Nadam se da to završimo, ali na kotacijama je pakao. Možete da nam kažete da je pala cena nafte sa 100 na 96, ili na 86, pa se podigla na 93… Svejedno,