Hitna pomoć: Motociklista teško povređen u udesu u Belom potoku

Newsmax Balkans pre 1 sat
Hitna pomoć: Motociklista teško povređen u udesu u Belom potoku

Muškarac star 37 godina teško je povređen kada je kao motociklista oboren u Belom potoku, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Nesreća se dogodila kod policijske stanice u tom naselju, u 20.38, a povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar. U još tri udesa koja su se dogodila u toku noći, lakše su povređene još tri osobe. Ekipe Hitne pomoći u noćnoj smeni su obavile 133 intervencije od kojih su 25 bile na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali stariji pacijenti od 80 i 90 godina, i to zbog toplotnog talasa.
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