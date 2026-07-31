Lavina na jednom od najviših vrhova sveta: Nestalo deset planinara na Broad Piku, među njima i poznati alpinista

Newsmax Balkans pre 57 minuta
Lavina na jednom od najviših vrhova sveta: Nestalo deset planinara na Broad Piku, među njima i poznati alpinista

Deset planinara je nestalo u lavini koja se dogodila na jednom od najviših svetskih vrhova Broad piku (Broad Peak), a među njima je i svetski poznati penjač Nirmal Purdža koji je predvodio grupu.

Do lavine na jednoj od 12 najviših planina na svetu (visoka 8.051 metar) došlo je u četvrtak, a svi pokušaji da se sa nestalima stupi u kontakt zasad su bezuspešni, prenosi Gardijan. U grupi su bili planinari iz Nepala, SAD, Pakistana, Omana i Kine. Velika lavina dogodila se oko 9.20 časova po lokalnom vremenu, ali se alarm nije uključio sve do 13 časova, a iz Alpinističkog kluba Pakistana kažu da su za lavinu saznali tek u 22 časa zbog čega je izgubljen ceo dan,
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