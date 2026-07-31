Macut: Električne energije ima dovoljno, ali apelujem na građane da izbegnu nepotrebnu potrošnju struje

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut poručio je da je situacija u energetskom sistemu pod kontrolom i da ima dovoljno električne energije, te da Elektroprivreda Srbije, Elektromreža i resorno ministarstvo svakodnevno prate stanje i preduzimaju mere da bi se obezbedilo stabilno snabdevanje.

Macut je rekao da je potrebna odgovornost svih, jer dugotrajan toplotni talas, izuzetno niski vodostaji i povećana potrošnja električne energije predstavljaju ozbiljan izazov ne samo za Srbiju, već za ceo region, saopštila je Vlada Srbije. "Zbog smanjenih dotoka hidroelektrane rade u otežanim uslovima, a proizvodnja električne energije je pod dodatnim pritiskom", naveo je Macut, apelujući da u narednih dvadesetak dana građani koriste racionalno električnu energiju.