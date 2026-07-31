Poginulo najmanje 57 migranata u pokušaju da doplivaju iz Maroka do Seute, premijer Španije kaže da je situacija krizna

Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije saopštilo je da je više od 57 migranata poginulo pokušavajući da se plivajući probije do grada Seute iz Maroka.

Kako piše list El Pais, broj žrtava bi mogao da poraste u narednim satima. List dodaje da je u toku operacija potrage u vodama blizu granice, u kojoj učestvuju dva tima ronilaca (osam oficira) iz Grupe za specijalne podvodne aktivnosti (GEAS) Civilne garde. Španski premijer Pedro Sančez poručio je tokom posete Seuti da je priliv migranata u taj entitet na severu Afrike napad na teritorijalni integritet Španije i poručio da će svi ilegalni migranti biti vraćeni u