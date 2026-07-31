Poginulo najmanje 57 migranata u pokušaju da doplivaju iz Maroka do Seute, premijer Španije kaže da je situacija krizna

Newsmax Balkans pre 35 minuta
Poginulo najmanje 57 migranata u pokušaju da doplivaju iz Maroka do Seute, premijer Španije kaže da je situacija krizna

Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije saopštilo je da je više od 57 migranata poginulo pokušavajući da se plivajući probije do grada Seute iz Maroka.

Kako piše list El Pais, broj žrtava bi mogao da poraste u narednim satima. List dodaje da je u toku operacija potrage u vodama blizu granice, u kojoj učestvuju dva tima ronilaca (osam oficira) iz Grupe za specijalne podvodne aktivnosti (GEAS) Civilne garde. Španski premijer Pedro Sančez poručio je tokom posete Seuti da je priliv migranata u taj entitet na severu Afrike napad na teritorijalni integritet Španije i poručio da će svi ilegalni migranti biti vraćeni u
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

"Ako pogrešna strana pobedi, čeka nas ovo" Tramp upozorio posle scena iz Španije

"Ako pogrešna strana pobedi, čeka nas ovo" Tramp upozorio posle scena iz Španije

Večernje novosti pre 15 minuta
Tramp o migrantskoj krizi u Španiji: „Zapamtite tu sliku. To ćemo biti mi za tri godine“

Tramp o migrantskoj krizi u Španiji: „Zapamtite tu sliku. To ćemo biti mi za tri godine“

Danas pre 51 minuta
Tramp o Seuti: To ćemo biti mi za tri godine ako pogrešna strana uđe

Tramp o Seuti: To ćemo biti mi za tri godine ako pogrešna strana uđe

Nedeljnik pre 55 minuta
Oko 50.000 migranata preplivalo granicu između Maroka i Španije – desetine se utopile, tri četvrtine se vratile iz Seute

Oko 50.000 migranata preplivalo granicu između Maroka i Španije – desetine se utopile, tri četvrtine se vratile iz Seute

RTS pre 50 minuta
Tramp o migrantskoj krizi u Seuti: "Zapamtite tu sliku, to ćemo biti mi za tri godine ako pobedi pogrešna strana"!

Tramp o migrantskoj krizi u Seuti: "Zapamtite tu sliku, to ćemo biti mi za tri godine ako pobedi pogrešna strana"!

Kurir pre 46 minuta
Oglasio se Tramp o Seuti: "Zapamtite tu sliku. To ćemo biti mi za tri godine"

Oglasio se Tramp o Seuti: "Zapamtite tu sliku. To ćemo biti mi za tri godine"

Nova pre 2 sata
Fon der Lajen osudila situaciju u Seuti i rasporedila komesare da smire nagle migracije

Fon der Lajen osudila situaciju u Seuti i rasporedila komesare da smire nagle migracije

Beta pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MarokoMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovaŠengenAfrikaŠpanija

Svet, najnovije vesti »

U Džakarti uhapšen pilot sa 70.000 tableta ekstazija posle leta iz Kuala Lumpura

U Džakarti uhapšen pilot sa 70.000 tableta ekstazija posle leta iz Kuala Lumpura

Insajder pre 30 minuta
Više od 20.000 ljudi se dobrovoljno vratilo u Maroko, tvrde španske vlasti

Više od 20.000 ljudi se dobrovoljno vratilo u Maroko, tvrde španske vlasti

BBC News pre 31 minuta
Italija suspenduje Šengenski sporazum sa Španijom

Italija suspenduje Šengenski sporazum sa Španijom

Sputnik pre 0 minuta
Đurović o situaciji u Seuti: Teško poverovati da je spontano, ali ukazuje na humanitarni problem

Đurović o situaciji u Seuti: Teško poverovati da je spontano, ali ukazuje na humanitarni problem

Nedeljnik pre 31 minuta
Latinović: Postaviti pitanje Seute ili Melilje isto kao kad se kod nas postavi pitanje Kosova, zato Maroko to koristi

Latinović: Postaviti pitanje Seute ili Melilje isto kao kad se kod nas postavi pitanje Kosova, zato Maroko to koristi

N1 Info pre 20 minuta