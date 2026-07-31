Poljska uručila protestnu notu Rusiji zbog rakete koja je pala na njenu teritoriju

Newsmax Balkans pre 1 sat
Poljska uručila protestnu notu Rusiji zbog rakete koja je pala na njenu teritoriju

Poljsko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je ruskog ambasadora i uručilo mu protestnu notu nakon što je ruska raketa H-101 pala na teritoriju Poljske, saopštio je portparol tog ministarstva, navodeći da Varšava najoštrije osuđuje postupke koji ugrožavaju bezbednost države i njenih građana.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Maćej Vevjur izjavio je da je ruskom ambasadoru preneta "nedvosmislena osuda neprijateljskih postupaka usmerenih protiv bezbednosti suverene države i njenih građana", preneo je Reuters. "Zahtevamo prekid aktivnosti koje ugrožavaju živote i bezbednost građana i istovremeno predstavljaju rizik od vazduhoplovne katastrofe", rekao je Vevjur. Vlasti u Poljskoj potvrdile su da je projektil, koji je u četvrtak pao na istoku zemlje,
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