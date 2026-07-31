Preminuo Franko Barezi (66), jedan od najboljih defanzivaca u istoriji fudbala

Franko Barezi (66), legendarni kapiten Milana i jedan od najboljih defanzivaca u istoriji fudbala, preminuo je posle duže bolesti, saopšteno je iz kluba.

Barezi je čitavu igračku karijeru proveo u dresu Milana, za koji je igrao od 1978. do penzionisanja 1997. godine. Tokom dve decenije odigrao je 719 zvaničnih utakmica za Milan. Osvojio je šest titula prvaka Italije, tri Kupa evropskih šampiona, dva Interkontinentalna kupa, četiri evropska Superkupa i dva italijanska Superkupa. Za reprezentaciju Italije upisao je 81 nastup i bio je kapiten selecije koji je osvojila Svetsko prvenstvo 1982. godine, a igrao je i u