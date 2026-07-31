Tramp sa sednice Kabineta: SAD bi mogle da dožive scenario iz Seute ako republikanci ne pobede na izborima za Kongres

Newsmax Balkans pre 1 sat
Tramp sa sednice Kabineta: SAD bi mogle da dožive scenario iz Seute ako republikanci ne pobede na izborima za Kongres

Sjedinjene Američke Države bi mogle da se suoče sa migrantskim talasom sličnim onom u španskoj enklavi Seuti ukoliko Republikanska stranka ne pobedi na predstojećim međuizborima za Kongres u novembru, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Tramp je ocenio da je situacija u Španiji upozorenje američkim biračima. Tramp je, tokom sednice kabineta, rekao da je priliv migranata u Seutu "katastrofa" i da će taj događaj biti jedna od tema kampanje republikanaca pred novembarske izbore za Kongres. "Video sam juče Španiju i gledao katastrofu koja se dogodila. Izgleda kao da stotine hiljada ljudi vrše invaziju na jednu zemlju. Ista stvar će se dogoditi nama ako republikanci ne budu izabrani. Samo će biti gore
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Oko 50.000 migranata preplivalo granicu između Maroka i Španije – desetine se utopile, gotovo svi se vratili iz Seute

Oko 50.000 migranata preplivalo granicu između Maroka i Španije – desetine se utopile, gotovo svi se vratili iz Seute

RTS pre 4 minuta
Tramp kaže da Amerikance čekaju slike "slične onim u Seuti", ako se demokrate vrate na vlast

Tramp kaže da Amerikance čekaju slike "slične onim u Seuti", ako se demokrate vrate na vlast

N1 Info pre 2 sata
Konačno se oglasio Tramp o migrantskoj krizi u Seuti: "To će biti Amerika za tri godine ako demokrate dođu na vlast"

Konačno se oglasio Tramp o migrantskoj krizi u Seuti: "To će biti Amerika za tri godine ako demokrate dođu na vlast"

Euronews pre 2 sata
Premijer Sančez: Preko Italije ušlo pola miliona migranata, preko Španije upola manje

Premijer Sančez: Preko Italije ušlo pola miliona migranata, preko Španije upola manje

Kurir pre 1 sat
Amerika ide ka katastrofi kao Španija?; Tramp šokirao izjavom: "SAD bi prošle gore"

Amerika ide ka katastrofi kao Španija?; Tramp šokirao izjavom: "SAD bi prošle gore"

B92 pre 1 sat
Pedro Sančez odgovorio svima koji bi Španiju da izbace iz Šengena: Pomenuo i Zapadni Balkan!

Pedro Sančez odgovorio svima koji bi Španiju da izbace iz Šengena: Pomenuo i Zapadni Balkan!

Telegraf pre 2 sata
Poginulo najmanje 57 migranata u pokušaju da doplivaju iz Maroka do Seute, premijer Španije kaže da je situacija krizna

Poginulo najmanje 57 migranata u pokušaju da doplivaju iz Maroka do Seute, premijer Španije kaže da je situacija krizna

Newsmax Balkans pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kućaKongresIzboriDonald TrampŠpanija

Svet, najnovije vesti »

Predsednički izbori u Bugarskoj 25. oktobra

Predsednički izbori u Bugarskoj 25. oktobra

Danas pre 54 minuta
Tramp: Sve manje verujem u mogućnost dogovora sa Iranom

Tramp: Sve manje verujem u mogućnost dogovora sa Iranom

Insajder pre 19 minuta
Novi pokušaj masovnog prelaska granice u Melilji, policija sprečila ulazak iz Maroka

Novi pokušaj masovnog prelaska granice u Melilji, policija sprečila ulazak iz Maroka

Insajder pre 9 minuta
Hiljade migranata napuštaju Seutu i vraćaju se u Maroko, desetine hiljada i dalje u španskoj enklavi

Hiljade migranata napuštaju Seutu i vraćaju se u Maroko, desetine hiljada i dalje u španskoj enklavi

IndeksOnline pre 39 minuta
Motiv nije samo siromaštvo: Šta se krije iza invazije Marokanaca na Španiju

Motiv nije samo siromaštvo: Šta se krije iza invazije Marokanaca na Španiju

Sputnik pre 24 minuta