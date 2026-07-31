Tramp sa sednice Kabineta: SAD bi mogle da dožive scenario iz Seute ako republikanci ne pobede na izborima za Kongres

Sjedinjene Američke Države bi mogle da se suoče sa migrantskim talasom sličnim onom u španskoj enklavi Seuti ukoliko Republikanska stranka ne pobedi na predstojećim međuizborima za Kongres u novembru, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Tramp je ocenio da je situacija u Španiji upozorenje američkim biračima. Tramp je, tokom sednice kabineta, rekao da je priliv migranata u Seutu "katastrofa" i da će taj događaj biti jedna od tema kampanje republikanaca pred novembarske izbore za Kongres. "Video sam juče Španiju i gledao katastrofu koja se dogodila. Izgleda kao da stotine hiljada ljudi vrše invaziju na jednu zemlju. Ista stvar će se dogoditi nama ako republikanci ne budu izabrani. Samo će biti gore