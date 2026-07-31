Novi negativni rekord: Dunav na ulazu u Srbiju spušten na minus 136 centimetara

Nivo Dunava na ulaznom profilu u Srbiju spušten je na minus 136 centimetara, što je novi negativni rekord, izjavio je danas direktor "Voda Vojvodine" Igor Kolaković. "Trenutno imamo novi negativni rekord.

Iz sata u sat se bukvalno taj novi negativni rekord povećava i sad je trenutno na ulaznom profilu u Republiku Srbiju Dunav minus 136", rekao je Kolaković. On je kazao za RTS da je crpna stanica Bezdan, koja puni severni deo Bačke, prestala sa radom preksinoć u tri sata, dok stanica Bogojevo, koja snabdeva južni deo, još zahvata vodu i ima rezervu od oko 20 centimetara. "Ona je projektovana do minus 100, a mi smo određenim merama uspeli da radimo do minus 131",