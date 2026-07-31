ODIHR u izveštaju o Srbiji pohvalio usvojene izmene koje se odnose na proces izbora

Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) ocenila je u najnovijem Izveštaju o proceni potrebe za posmatranjem izbora da je Srbija sprovela značajan deo preporuka koje se odnose na unapređenje izbornog procesa, uključujući izmene zakona o biračkom spisku, finansiranju kampanja i radu izborne administracije.

U dokumentu, koji je sačinjen nakon posete misije ODIHR-a Beogradu od 6. do 10. jula, navodi se da će se naredni parlamentarni izbori održati u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju. Kako se ističe, u vreme boravka misije datum i vrsta izbora još nisu bili zvanično raspisani, ali su javne izjave državnih zvaničnika ukazivale da bi prevremeni izbori mogli da budu održani tokom 2026. godine. ODIHR je zahvalio institucijama Srbije na saradnji i istakao