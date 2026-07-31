Požari u Evropi i dalje aktivni: Kritično u Grčkoj, nova žarišta i u Francuskoj

NIN pre 56 minuta  |  Tanjug
Požari u Evropi i dalje aktivni: Kritično u Grčkoj, nova žarišta i u Francuskoj

Požari su i trećeg dana zahvatili više područja Grčke, a najteža situacija je u južnom Retimnu na Kritu, gde vatrogasci uz podršku brojnih snaga pokušavaju da obuzdaju glavni front u oblasti Agija Paraskevi, dok je novi požar izbio u Arkadiji.

Požar na Parosu ponovo se razbuktava, prenela je Prototema. Prema informacijama iz Koordinacionog centra, gašenje požara u Retimnu otežavaju jaki vetrovi i nepristupačan teren, zbog čega dolazi do stalnih ponovnih izbijanja vatre i njenog širenja. Na terenu su raspoređene brojne vatrogasne ekipe iz čitavog regiona Krita, uključujući pešadijske jedinice i pripadnike specijalnih vatrogasnih timova, koje uz podršku mehanizacije sa kopna pokušavaju da stave požar pod
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Vatrena stihija ne jenjava: Grčka i Francuska i dalje u borbi sa požarima

Vatrena stihija ne jenjava: Grčka i Francuska i dalje u borbi sa požarima

IndeksOnline pre 26 minuta
Bukte požari na Kritu, najteže u Retimnu; vatra u Alanji pod kontrolom, pred Španijom tri teška dana

Bukte požari na Kritu, najteže u Retimnu; vatra u Alanji pod kontrolom, pred Španijom tri teška dana

RTS pre 21 minuta
Požari u više područja Grčke, jaki vetrovi i nepristupačan teren otežavaju posao vatrogasaca (VIDEO)

Požari u više područja Grčke, jaki vetrovi i nepristupačan teren otežavaju posao vatrogasaca (VIDEO)

Danas pre 36 minuta
Kako su se šumski požari razvijali u Evropi i zašto prava opasnost predstoji tek početkom avgusta?

Kako su se šumski požari razvijali u Evropi i zašto prava opasnost predstoji tek početkom avgusta?

Euronews pre 1 sat
Bukte požari širom Grčke: Najteža situacija u Retimnu, novi požar izbio u Arkadiji

Bukte požari širom Grčke: Najteža situacija u Retimnu, novi požar izbio u Arkadiji

Euronews pre 2 sata
Požari širom Grčke: Najteža situacija u Retimnu, novi požar izbio u Arkadiji

Požari širom Grčke: Najteža situacija u Retimnu, novi požar izbio u Arkadiji

Insajder pre 3 sata
Požari širom Grčke: Najteža situacija u Retimnu, novi požar izbio u Arkadiji

Požari širom Grčke: Najteža situacija u Retimnu, novi požar izbio u Arkadiji

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GrčkapožarFrancuskaEvropa

Svet, najnovije vesti »

U stampedu migranata na špansku eksklavu pored Maroka 18 poginulih

U stampedu migranata na špansku eksklavu pored Maroka 18 poginulih

Insajder pre 21 minuta
Iranska vojska saopštila da je dronovima napala objekte američke vojske u Kuvajtu

Iranska vojska saopštila da je dronovima napala objekte američke vojske u Kuvajtu

RTV pre 6 minuta
U Finskoj prvi put potvrđena afrička kuga svinja

U Finskoj prvi put potvrđena afrička kuga svinja

RTV pre 1 minut
Razorni zemljotresi u Venecueli: Više od 5.500 žrtava, hiljade ostale bez krova nad glavom

Razorni zemljotresi u Venecueli: Više od 5.500 žrtava, hiljade ostale bez krova nad glavom

BBC News pre 16 minuta
Blizu 49.000 ljudi prešlo iz Maroka na špansku teritoriju: Vlada u Madridu

Blizu 49.000 ljudi prešlo iz Maroka na špansku teritoriju: Vlada u Madridu

BBC News pre 41 minuta