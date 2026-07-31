Republički zavod za statistiku: U junu zabeleženo 400.000 dolazaka turista i više od 1,1 milion noćenja

NIN pre 5 sati  |  Tanjug
Republički zavod za statistiku: U junu zabeleženo 400.000 dolazaka turista i više od 1,1 milion noćenja

U Srbiji je u junu ove godine bilo registrovano 400.000 dolazaka turista, što je za 1,7 odsto više nego u istom mesecu prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Bilo je ostvareno 1.142.000 noćenja turista, što predstavlja rast od 2,0 odsto u odnosu na jun prethodne godine. Od ukupnog broja noćenja, domaći turisti su ostvarili 601.000 noćenja, što je za 0,9 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, dok su strani turisti ostvarili 541.000 noćenja, što predstavlja rast od 3,3 odsto. U pogledu ostvarenih noćenja, u junu ove godine, među gradskim turističkim mestima najposećeniji su bili Beograd, Novi Sad i Subotica,
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