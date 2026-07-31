Hamas odgovorio na Trampov plan: Nećemo predati oružje dok Izrael ne ispuni sporazum

Sprovođenje mirovnog sporazuma za Pojas Gaze, koji je najavio američki predsednik Donald Tramp, zavisiće od toga da li će Izrael ispuniti obaveze iz dogovora postignutog prošle godine, izjavio je za Reuters visoki zvaničnik Hamasa Gazi Hamad.

Tramp je ranije na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da je njegov „Odbor za mir“ postigao sporazum o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoružanih grupa u Gazi, ocenivši da je to veliki korak ka okončanju rata. Međutim, Hamad je rekao da je reč o sveobuhvatnom okviru koji ne obuhvata samo pitanje razoružanja, već i niz drugih tačaka, a njegova primena zavisi od toga da li će Izrael sprovesti prvu fazu sporazuma postignutog prošle godine u egipatskom