Priključio se još jedan veliki protivnik sukobu sa FIFA: Nezapamćeni cirkus u svetskom fudbalu

Azijska fudbalska konfederacija (AFC) pridružila se protivljenju planu Đanija Infantina da privatni investitori kupe udele u Svetskom prvenstvu i saopštilo da Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) mora hitno da preispita svoj način upravljanja.

AFK je saopštila je da "izražava solidarnost" sa Evropskom fudbalskom unijom (Uefa) i Fudbalskom konfederacijom Severne, Centralne Amerike i Kariba (CONCACAF). Uefa je juče glasala za bojkot Svetskog prvenstva i ostalih takmičenja ukoliko Fifa nastavi sa ovim planom, a te planove je potom odbacio i CONCACAF. AFC je navela da plan predsednika FIFA Đanija Infantina ne može "realno da postigne neophodan široki konsenzus i jedinstvo koji su potrebni za napredak".