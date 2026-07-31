Priključio se još jedan veliki protivnik sukobu sa FIFA: Nezapamćeni cirkus u svetskom fudbalu

Nova pre 22 minuta
Priključio se još jedan veliki protivnik sukobu sa FIFA: Nezapamćeni cirkus u svetskom fudbalu

Azijska fudbalska konfederacija (AFC) pridružila se protivljenju planu Đanija Infantina da privatni investitori kupe udele u Svetskom prvenstvu i saopštilo da Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) mora hitno da preispita svoj način upravljanja.

AFK je saopštila je da "izražava solidarnost" sa Evropskom fudbalskom unijom (Uefa) i Fudbalskom konfederacijom Severne, Centralne Amerike i Kariba (CONCACAF). Uefa je juče glasala za bojkot Svetskog prvenstva i ostalih takmičenja ukoliko Fifa nastavi sa ovim planom, a te planove je potom odbacio i CONCACAF. AFC je navela da plan predsednika FIFA Đanija Infantina ne može "realno da postigne neophodan široki konsenzus i jedinstvo koji su potrebni za napredak".
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

KONKAKAF odbio Infantinov plan, ali nije podržao bojkot FIFA

KONKAKAF odbio Infantinov plan, ali nije podržao bojkot FIFA

Sputnik pre 7 minuta
Rat do istrebljenja! Posle Uefa i Azija osudila potez Đanjja Infantina

Rat do istrebljenja! Posle Uefa i Azija osudila potez Đanjja Infantina

Večernje novosti pre 17 minuta
Poruka Infantinu iz Nemačke: Fudbal nije igračka investitora

Poruka Infantinu iz Nemačke: Fudbal nije igračka investitora

Dojče vele pre 57 minuta
UEFA i CONCACAF odbacili plan FIFA o prodaji Svetskog prvenstva, uz njih stao i FSS

UEFA i CONCACAF odbacili plan FIFA o prodaji Svetskog prvenstva, uz njih stao i FSS

NIN pre 52 minuta
I Azijska fudbalska konfederacija protiv predloga Fifa

I Azijska fudbalska konfederacija protiv predloga Fifa

Radio sto plus pre 32 minuta
Nastavlja se fudbalski potres, FIFA napravila sebi ogroman problem! Još jedna konfederacija se oglasila! Protive se prodaji…

Nastavlja se fudbalski potres, FIFA napravila sebi ogroman problem! Još jedna konfederacija se oglasila! Protive se prodaji Mundijala i traže drastične promene!

Kurir pre 1 sat
143 zemlje protiv Đanija Infantina: Uspela pobuna UEFA, sve više je onih protiv FIFA

143 zemlje protiv Đanija Infantina: Uspela pobuna UEFA, sve više je onih protiv FIFA

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoUEFAFIFAbojkot

Sport, najnovije vesti »

'Ne prodajemo fudbal': Odgovor FIFA-e na najavu UEFA da će bojkotovati Svetsko prvenstvo

'Ne prodajemo fudbal': Odgovor FIFA-e na najavu UEFA da će bojkotovati Svetsko prvenstvo

BBC News pre 2 minuta
FIFA: Niko ne prodaje fudbal

FIFA: Niko ne prodaje fudbal

Danas pre 7 minuta
Sjajan start srpskih veslača na Evropskom prvenstvu – Mačković, Pimenov i Arsić izborili polufinale

Sjajan start srpskih veslača na Evropskom prvenstvu – Mačković, Pimenov i Arsić izborili polufinale

RTS pre 22 minuta
UF, pa ovo je baš loše: ‘Ometlao’ Partizan, a sada ide u drugi rang!

UF, pa ovo je baš loše: ‘Ometlao’ Partizan, a sada ide u drugi rang!

Hot sport pre 2 minuta
„Dilema Kevin Panter“ ne postoji

„Dilema Kevin Panter“ ne postoji

Sport klub pre 22 minuta