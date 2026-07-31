Ponovo poskupeli i dizel i benzin: Evo koliko će vozači plaćati gorivo narednih sedam dana

SREMSKA MITROVICA – Od danas u 15 časova na snagu stupaju nove maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji, prema kojima su i dizel i benzin skuplji za po dva dinara u odnosu na prethodnu sedmicu.

Litar evrodizela u narednih sedam dana koštaće 226 dinara, dok će cena benzina evropremijum BMB 95 iznositi 202 dinara po litru. Nove cene važiće do petka, 7. avgusta, kada će Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objaviti novi obračun. Istovremeno, Vlada Srbije produžila je važenje odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 9. avgusta, čime se nastavlja mera koja je uvedena radi ublažavanja rasta cena goriva. Vozači u Sremskoj