Posle požara ponovo uspostavljen saobraćaj vozova na prugama ka Novom Sadu i Šidu

Ozon pre 1 sat
Posle požara ponovo uspostavljen saobraćaj vozova na prugama ka Novom Sadu i Šidu

SREMSKA MITROVICA – Redovan železnički saobraćaj na novosadskoj i šidskoj pruzi ponovo je uspostavljen jutros, nakon što je prethodne večeri bio privremeno obustavljen zbog požara koji se približio železničkoj infrastrukturi.

Kako je saopštio „Srbijavoz“, redovan saobraćaj vozova uspostavljen je 31. jula u 1.53 časa. Železnički saobraćaj bio je prekinut zbog požara na njivama koji se približio pruzi, zbog čega vozovi nisu saobraćali na delu novosadske pruge između Batajnice i Beške, kao ni na delu šidske pruge između Inđije i Golubinaca. U prvom saopštenju „Srbijavoza“ kao razlog prekida navedene su smetnje na infrastrukturnim kapacitetima, a naknadno je potvrđeno da je uzrok obustave
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