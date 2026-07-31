Hag: Završne reči protiv Tačija za ometanje pravde planirane za septembar

Politika pre 33 minuta
Hag: Završne reči protiv Tačija za ometanje pravde planirane za septembar

Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići se terete po osnovu individualne krivične odgovornosti u šest tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti i u četiri tačke za ratne zločine

HAG – Specijalizovana veća u Hagu saopštila su danas da su završne reči u predmetu protiv bivšeg vođe tzv. OVK Hašima Tačija i drugih optuženih za ometanje pravde planirane za 10, 11. i 14. septembar, ukoliko se proces bude odvijao predviđenom dinamikom. U saopštenju objavljenom na sajtu Specijalizovanih veća, navodi se da je sudija u predmetu „Tači i drugi”, koji se odnosi na optužbe za ometanje pravde i pokušaja uticaja na svedoke, obavestio strane da će, ukoliko
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Hag: Završne reči u predmetu protiv Tačija za ometanje pravde planirane za septembar

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Hag: Završne reči protiv Tačija za ometanje pravde planirane za septembar

Hag: Završne reči protiv Tačija za ometanje pravde planirane za septembar

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