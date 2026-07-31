Mladi španski fudbaler Karlos Espi u Realu

Espi je reprezentativac Španije u selekcijama do 19 i 20 godina

MADRID – Dosadašnji fudbaler Levantea Karlos Espi potpisao je ugovor sa Realom do 30. juna 2031. godine, saopštio je večeras madridski klub. Finansijski detalji ugovora nisu saopšteni, ali španski mediji navode da je Real za ovaj transfer izdvojio 25 miliona evra. Espi (21) je ponikao u Levanteu, a za prvi tim ovog kluba odigrao je 66 utakmica i postigao je 20 golova. On je prošle sezone proglašen za najboljeg igrača španske La Lige u kategoriji do 23 godine,