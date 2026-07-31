Proglašeno vanredno stanje u delu Vojvodine zbog niskog vodostaja Dunava

Vodoprivredni sistem suočava se sa jednom od najtežih hidroloških situacija u poslednjih sto i više godina

Zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava i toplotnog talasa preduzete su vanredne preventivne mere, uključujući proglašenje vanredne situacije na delu AP Vojvodine, izjavio je juče premijer Srbije prof. dr Đuro Macut. On je istakao da se na terenu već sprovode intenzivni tehnički radovi kako ne bi došlo do ugrožavanja privrede i građana usled istorijski niskog vodostaja Dunava. „Imali smo vanrednu sednicu kriznog štaba posvećenu ovom problemu. Trenutno se intenzivno