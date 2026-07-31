Ruski vojni gigant tiho pokrenuo novu kriptovalutu

Token Rubiks povezan sa državnom korporacijom „Rosteh” počeo ograničeno trgovanje u julu

Kriptovaluta povezana sa velikom ruskom državnom odbrambenom korporacijom tiho je pokrenuta u trenutku kada Evropska unija proširuje sankcije usmerene protiv ruskog kripto tržišta. Podaci sa blokčejna koje je analizirao „Kijev independent” pokazuju da je rubaljski token Rubiks, koji je prošle godine najavio „Rosteh”, počeo ograničeno testiranje 17. jula. Rubiks je kasnije, 24. jula, počeo da nudi zamenu za široko prihvaćeni dolarski stabilni token teter preko