Saša Ilić: Zadovoljan sam rezultatom i prolaskom u narednu rundu kvalifikacija

„Nije dobro je to što puno jednostavnih lopti gubimo, to može predstavljati problem u narednim utakmicama” – rekao je trener Partizana

LUKSEMBURG – Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je večeras da je zadovoljan pobedom protiv ekipe Una Štrasen i plasmanom u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za LK, pošto su ranije večeras u Luksemburgu u revanšu drugog kola savladali ekipu Una Štrasen rezultatom 1:0. „Crno-beli” su izborili plasman u treće kolo kvalifikacija za LK, pošto su u prvom meču drugog kola, koji je