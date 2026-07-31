Saša Ilić: Zadovoljan sam rezultatom i prolaskom u narednu rundu kvalifikacija

Politika pre 59 minuta
Saša Ilić: Zadovoljan sam rezultatom i prolaskom u narednu rundu kvalifikacija

„Nije dobro je to što puno jednostavnih lopti gubimo, to može predstavljati problem u narednim utakmicama” – rekao je trener Partizana

LUKSEMBURG – Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je večeras da je zadovoljan pobedom protiv ekipe Una Štrasen i plasmanom u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za LK, pošto su ranije večeras u Luksemburgu u revanšu drugog kola savladali ekipu Una Štrasen rezultatom 1:0. „Crno-beli” su izborili plasman u treće kolo kvalifikacija za LK, pošto su u prvom meču drugog kola, koji je
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