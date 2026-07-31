Tramp: Postignut istorijski dogovor o potpunom razoružanju Hamasa

Tramp naveo da je dogovor postignut u okviru plana od 20 tačaka

Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je na društvenoj mreži Trut Soušl da je Odbor za mir postigao istorijski dogovor o potpunom razoružanju Hamasa i svih drugih oružanih grupa u Gazi. „Danas je Odbor za mir postigao istorijski dogovor o potpunom razoružanju Hamasa i svih drugih oružanih grupa u Gazi. Ovo je veliki korak ka trajnom miru i bezbednosti”, napisao je Tramp. On je naveo da je ovaj dogovor važan korak ka tome da Gazom upravlja nova palestinska vlada koja