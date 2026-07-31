U lavini na Karakrumu poginula četiri planinara, traga se za još šestoricom

U potragu za planinarima od jutros su uključena dva helikoptera sa iskusnim tragačima - planinarima i kiseonikom

U lavni koja se dogodila na jednom od najviših svetskih vrhova Broad piku na Karakorumu, na granici Pakistana i Kine, poginula su četiri planara, dok se za šest još traga, saopštio je danas Alpinistički klub Pakistana. U saopštenju se navodi da su do sada pronađena četiri tela poginulih planinara, od kojih su dva identifikovana kao Nadira al Harti iz Omana i Pur Bahadur Gurung „Jukta” iz Nepala, prenosi Skaj njuz. Saopšteno je da će identitet ostalih biti objavljen