Izmena režima saobraćaja u Stragarima zbog Šumadijskih dana šljive

Pressek pre 11 minuta  |  foto:M.O.
Izmena režima saobraćaja u Stragarima zbog Šumadijskih dana šljive

Zbog održavanja trodnevne manifestacije „Šumadijski dani šljive” u petak, 31.jula (u periodu od 16 do 24 sata), u subotu, 1. avgusta (od 9 do ponoći), kao i u nedelju, 2. avgusta (od 9 do 14 sati) časova, uvodi se privremeni režim saobraćaja u Stragarima.

Zabranjuje se dinamički i stacionarni saobraćaj za sva motorna vozila, osim vozila sa posebnom dozvolom i vozila hitnih službi u Topolskoj ulici (od raskrsnice sa državnim putem IIb reda broj 367 do raskrsnice sa ulicama Žike Pintera i Tanaska Rajića), Ulici Žike Pintera (od raskrsnice sa ulicama Topolskom i Tanaska Rajića do raskrsnice sa Ulicom Dušana Miloševića) i u Ulici Tanaska Rajića (od raskrsnice sa ulicama Žike Pintera i Topolske do raskrsnice sa
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