Karaula: Kako se Jugoslavija ponovo okupila da napravi film o nesreći koja joj se spremala

Radio 021 pre 36 minuta  |  BBC News na srpskom
Karaula: Kako se Jugoslavija ponovo okupila da napravi film o nesreći koja joj se spremala

Film Rajka Grlića, rađen po romanu Ante Tomića „Ništa nas ne sme iznenaditi" iz 2006. godine, na mnogo načina spojio je ratom pokidane jugoslovenske veze. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Arhiva Rajka Grlića „Drama koja se gleda sa osmehom na licu", opisuje mi „Karaulu" reditelj Rajko Grlić. Njegov film, rađen po romanu Ante Tomića „Ništa nas ne sme iznenaditi" iz 2006. godine, na mnogo načina spojio je ratom pokidane jugoslovenske veze. Godinama kasnije, neiscrpan je izvor citata, replika i kultnih scena širom nekadašnje Jugoslavije. „Ovaj film je priča o ljudima, a ne o velikoj istoriji, o tome ko je kriv, a ko ispravan. „Film ne sudi i zato i
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Karaula: Kako se Jugoslavija ponovo okupila da napravi film o nesreći koja joj se spremala

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Karaula: Kako se Jugoslavija ponovo okupila da napravi film o nesreći koja joj se spremala

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