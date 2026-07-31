Film Rajka Grlića, rađen po romanu Ante Tomića „Ništa nas ne sme iznenaditi" iz 2006. godine, na mnogo načina spojio je ratom pokidane jugoslovenske veze. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Arhiva Rajka Grlića „Drama koja se gleda sa osmehom na licu", opisuje mi „Karaulu" reditelj Rajko Grlić. Njegov film, rađen po romanu Ante Tomića „Ništa nas ne sme iznenaditi" iz 2006. godine, na mnogo načina spojio je ratom pokidane jugoslovenske veze. Godinama kasnije, neiscrpan je izvor citata, replika i kultnih scena širom nekadašnje Jugoslavije. „Ovaj film je priča o ljudima, a ne o velikoj istoriji, o tome ko je kriv, a ko ispravan. „Film ne sudi i zato i