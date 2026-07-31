Tektonski poremećaji u fudbalu: Da li pretnje bojkotom Mundijala znače kraj Infantinove ere

Burnih 48 sati je iza fudbala – UEFA je zapretila bojkotom Svetskog prvenstva, KONKAKAF je odbacio finansijski plan Đanija Infantina. Šta sledi i može li predsednik FIFA da preživi ovu krizu? Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Getty Images Aleksandar Čeferin, predsednik UEFA, snažno se protivi promenama koje je najavio Đani Infantino, prvi čovek FIFA (desno). Prava bomba od saopštenja odjeknula je svetom fudbala u četvrtak, 30. jula - UEFA gotovo da nije mogla da povuče dramatičniji potez. „UEFA i njeni nacionalni savezi neće učestvovati u FIFA takmičenjima.“ Deset oštrih reči. Tako glasi konačan odgovor na plan predsednika FIFA Đanija Infantina da proda 20 odsto udela u novoosnovanoj