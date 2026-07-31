Tramp: Postignut dogovor o razoružanju Hamasa i povlačenju Izraela iz Gaze

Visoki zvaničnici Hamasa saopštili su da je postignut sporazum o okončanju sukoba sa Izraelom. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Dvojica visokih zvaničnika Hamasa, koji su govorili pod uslovom anonimnosti za AFP, a što je preneo Tajms of Izrael, naveli su da sporazum obuhvata pitanja vezana za arsenal pokreta, kao i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze. "Postignut je sporazum o pitanju oružja. Takođe, dogovoreno je i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze", rekao je jedan od zvaničnika, dodajući da Hamas sada očekuje od posrednika i Odbora za mir da obezbede