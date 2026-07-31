Uhapšen muškarac koji je automobilom udario šefa Komunalne milicije u Leskovcu

Rešetka pre 22 minuta
Uhapšen muškarac koji je automobilom udario šefa Komunalne milicije u Leskovcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. J. (1984) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako je saopštila Policijska uprava Leskovac, osumnjičeni se tereti da je juče oko 14.50 časova u Leskovcu najpre verbalno napao radnika Komunalne milicije koji je fotografisao njegovo nepropisno parkirano vozilo, a zatim seo u automobil, krenuo ka njemu i prednjim bočnim delom vozila ga udario. Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu. Kako je Rešetka juče objavila, napadnuti komunalni milicioner je šef Komunalne policije
Otvori na resetka.rs

Povezane vesti »

Uhapšen direktor novosadske firme zbog sumnje da je zloupotrebio položaj

Uhapšen direktor novosadske firme zbog sumnje da je zloupotrebio položaj

RTV pre 7 minuta
Uhapšen Leskovčanin koji je vređao komunalnog milicionera, a potom ga udario automobilom

Uhapšen Leskovčanin koji je vređao komunalnog milicionera, a potom ga udario automobilom

Južne vesti pre 7 minuta
Komunalni milicajac slikao nepropisno parkirano vozilo, a onda je usledila drama! Vlasnik auta ga napao, dao gas i udario!

Komunalni milicajac slikao nepropisno parkirano vozilo, a onda je usledila drama! Vlasnik auta ga napao, dao gas i udario!

Blic pre 7 minuta
Sumnja se da je iz automobila dodirivao maloletnice, krivična prijava protiv muškarca iz Stare Pazove

Sumnja se da je iz automobila dodirivao maloletnice, krivična prijava protiv muškarca iz Stare Pazove

Radio 021 pre 17 minuta
Akcija UKP-a u Novom Sadu: Uhapšen direktor koji je prodajom robe na crno zaradio 12 miliona dinara

Akcija UKP-a u Novom Sadu: Uhapšen direktor koji je prodajom robe na crno zaradio 12 miliona dinara

Telegraf pre 1 minut
Policija uhapsila četiri osobe i oduzela 52 automobila zbog nedozvoljene trgovine

Policija uhapsila četiri osobe i oduzela 52 automobila zbog nedozvoljene trgovine

Radio 021 pre 1 sat
(Foto) Zaplenjena 52 automobila u Novom Pazaru zbog sumnje na nedozvoljenu trgovinu, uhapšene četiri osobe

(Foto) Zaplenjena 52 automobila u Novom Pazaru zbog sumnje na nedozvoljenu trgovinu, uhapšene četiri osobe

Newsmax Balkans pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LeskovacTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Društvo, najnovije vesti »

Veran Matić zbog pretnji traži od MUP-a procenu njegove bezbednosti: Marta Kos se nada da će biti zaštićen

Veran Matić zbog pretnji traži od MUP-a procenu njegove bezbednosti: Marta Kos se nada da će biti zaštićen

Cenzolovka pre 27 minuta
Tužilaštvo: U školi u Mrčajevcima nije bilo silovanja, utvrđeno polno uznemiravanje maloletnika

Tužilaštvo: U školi u Mrčajevcima nije bilo silovanja, utvrđeno polno uznemiravanje maloletnika

N1 Info pre 17 minuta
Srbiju zahvatio jak i dugotrajan toplotni talas, temperature idu do 40 stepeni

Srbiju zahvatio jak i dugotrajan toplotni talas, temperature idu do 40 stepeni

Naslovi.ai pre 2 minuta
Toplotni talas u Srbiji: Već u 13 sati temperatura dostigla 37 stepeni, koliko je izmereno u 14h?

Toplotni talas u Srbiji: Već u 13 sati temperatura dostigla 37 stepeni, koliko je izmereno u 14h?

N1 Info pre 32 minuta
Krkobabić: Bespovratna sredstva za 35 dobrovoljnih vatrogasnih društava u seoskim sredinama

Krkobabić: Bespovratna sredstva za 35 dobrovoljnih vatrogasnih društava u seoskim sredinama

Beta pre 22 minuta