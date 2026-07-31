Uhapšen muškarac koji je automobilom udario šefa Komunalne milicije u Leskovcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. J. (1984) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako je saopštila Policijska uprava Leskovac, osumnjičeni se tereti da je juče oko 14.50 časova u Leskovcu najpre verbalno napao radnika Komunalne milicije koji je fotografisao njegovo nepropisno parkirano vozilo, a zatim seo u automobil, krenuo ka njemu i prednjim bočnim delom vozila ga udario. Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu. Kako je Rešetka juče objavila, napadnuti komunalni milicioner je šef Komunalne policije