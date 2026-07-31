Kragujevački vatrogasci-spasioci gase požare u Francuskoj

RTK pre 2 sata
Kragujevački vatrogasci-spasioci gase požare u Francuskoj

Kragujevački vatrogasci-spasioci deo su tima iz Srbije koji je danas upućen u Francusku radi pružanja pomoći u gašenju velikih šumskih požara.

U timu su 34 pripadnika Sektora za vanredne situacije i tri radnika Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a Srbije koji će, u okviru međunarodne pomoći koju je naša zemlja uputila Francuskoj posredstvom Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, biti angažovani na području grada Velo, na jugu Francuske. Članove srpskog tima na put je ispratio resorni ministar Ivica Dačić, koji je naglasio da to što Srbija pruža pomoć Francuskoj i Španiji i mnogim drugim većim i
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