Ekipa RTS-a u Ekspo selu – kako izgleda prvi opremljen stan

U Ekspo selu izgrađeno je čak 1.500 stanova, koji se trenutno opremaju. U njih će biti smešteni učesnici izložbe. Ekipa RTS-a obišla je prvi opremljen stan.

Pripreme za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 uveliko traju. Hale, objekti i paviljoni skoro su završeni, a radovi se privode kraju i na gradilištu Ekspo sela, kompleksa u kojem će biti smešteni učesnici same izložbe. "Već je napravljeno tačno 1.500 stanova. Oni su raspoređeni u 11 objekata, sa 28 ulaza. Mi se trenutno nalazimo u centralnom objektu, zovemo ga 'potkovica' jer ima oblik ćiriličnog P", kaže v. d. direktora Građevinske direkcije Srbije Boris Bjelica.