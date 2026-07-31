Manje beba, više starijih – šta može da uspori demografski pad Srbije

Srbija danas broji nešto više od 6,5 miliona stanovnika, ali je gotovo svaki četvrti građanin stariji od 65 godina. Na stotinu dece mlađe od 15 godina ima čak 153 osobe starije od 65 godina. Samo u poslednjih deset godina, usled negativnog prirodnog priraštaja, zemlja je izgubila skoro 435.000 stanovnika.

Prošle godine rođeno je manje od 60.000 beba, dok je broj umrlih premašio 95.000. Ovi trendovi su posledica procesa koji traje decenijama – ocenili su demograf dr Vladimir Nikitović sa Instituta društvenih nauka i profesor dr Veljko Mijušković sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gostujući u emisiji U središtu pažnje Prvog programa Radio Beograda. Rezultati mera populacione politike Kao odgovor na smanjenje broja stanovnika i starenje nacije, država je