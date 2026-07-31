Meteorolog Sovilj za RTS: Toplotnom talasu se ne nazire kraj, Srbiju čekaju temperature do 40 stepeni

Posle kratkog predaha, Srbija je ponovo ušla u period ekstremnih vrućina. Pred nama su dani sa temperaturama koje će lokalno dostići i 40 stepeni, a stižu i upozorenja da će ovaj toplotni talas biti dugotrajan. Meteorolog Slobodan Sovilj izjavio je za RTS da se vrhunac toplotnog talasa može očekivati od 5. do 8. avgusta, ali da je zabrinjavajuće to što se njegov kraj još ne nazire.

Građanima je već 29. jula stiglo hitno SMS upozorenje na toplotni talas. Slobodan Sovilj, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, rekao je da će ovaj toplotni talas, u odnosu na onaj s kraja juna, trajati najmanje dvostruko duže, jer se još ne može pouzdano proceniti kada će se završiti. "Dnevne temperature su danas u većini mesta 37-38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni i te vrednosti možemo očekivati i narednih pet dana. Od srede naredne sedmice toplotni talas će