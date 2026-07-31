Oko 50.000 migranata preplivalo granicu između Maroka i Španije – desetine se utopile, gotovo svi se vratili iz Seute

RTS pre 2 sata
Oko 50.000 migranata preplivalo granicu između Maroka i Španije – desetine se utopile, gotovo svi se vratili iz Seute

Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj eksklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procenjuje se da je do Seute doplivalo oko 50.000 migranata, a najmanje 57 ih se utopilo u pokušaju da dođu do Španije. Španske vlasti navode da se u Maroko vratilo oko 48.300 migranata koji su ušli u Seutu. Reagujući na poziv Švedske, Finske, Danske i Italije da se Španija "izbaci" iz Šengenskog sporazuma, premijer Pedro Sančez poručio je da nije vreme za podele. Zvanični

Meloni: Italija privremeno suspendovala Šengen sa Španijom zbog "nacionalne bezbednosti" Italijanska premijerka Đorđa Meloni brani sprovođenje graničnih kontrola za osobe koje dolaze iz Španije, navodeći zabrinutost za "nacionalnu bezbednost“, nakon dolaska hiljada migranata u Seutu. "Ovo je vanredna mera, usvojena radi zaštite nacionalne bezbednosti i sprečavanja potencijalnih posledica po našu zemlju. Ostaće na snazi samo onoliko dugo koliko je potrebno, uz
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