Sever Srbije pod crvenim meteo-alarmom, tropske noći u urbanim sredinama

Banat, Bačka i Pomoravlje danas su pod crvenim meteo-alarmom zbog ekstremnih vrućina. U Novom Sadu i Paliću danas će biti najvrelije – 38 stepeni. U urbanim sredinama, zbog tropskih noći, nema više jutarnje svežine.

RHMZ najavljuje temperature do 40 stepeni tokom prve dekade avgusta Temperature do 40 stepeni i tropske noći očekuju se u Srbiji tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji deo toplotnog talasa biće od 5. do 8. avgusta, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi RHMZ-a, maksimalne dnevne temperature kretaće se od 35 do 38 stepeni Celzijusa, dok će lokalno dostići i 40 stepeni. Najizraženiji deo toplotnog talasa očekuje se od 5. do 8.